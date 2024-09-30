Кемппи (Барндык) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Барндык) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1871

Дата смерти

29.04.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1885

Сын: Кемппи Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.10.1897

Дочь: (Кемппи) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1901

Сын: Кемппи Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.04.1922

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