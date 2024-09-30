Кемппи (Барндык) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1871
Дата смерти29.04.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1885
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1897
Дочь: (Кемппи) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1901
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.04.1922