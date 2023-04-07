Фатеев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Иван Федорович
Мать: Домна Степановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Фатеев Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Фатеева Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Фатеев Федор Константинович
Мать ребёнка: Фатеева Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатеева Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно