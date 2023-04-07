Фатеев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеев Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иван Федорович

Мать: Домна Степановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фатеев Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Фатеева Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Фатеев Федор Константинович

Мать ребёнка: Фатеева Ирина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатеева Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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