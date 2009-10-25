Филиппов Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2009

Отец: не указан

Мать: Инченко Наталья Владимировна

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