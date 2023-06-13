Давыдова Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Лариса Ивановна

Давыдова Лариса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1956

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1956

Отец: Давыдов Иван Иванович

Мать: Миронова Нина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close