Рудакова София Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова София Денисовна

Рудакова София Денисовна

avatar

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

11.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2017

Отец: Рудаков Денис Павлович

Мать: Рудакова Екатерина Андреевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close