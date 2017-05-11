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Рудакова София Денисовна
Рудакова София Денисовна
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Древо
Место рождения
Орёл
, город Орёл, Орловская область
Дата рождения
11.05.2017
Пол
Женский
Отец
Рудаков Денис Павлович
1995 г.р.
Мать
Рудакова (Плахова) Екатерина Андреевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2017
Отец:
Рудаков Денис Павлович
Мать:
Рудакова Екатерина Андреевна
Орёл
, город Орёл, Орловская область
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