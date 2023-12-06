Шабардина Марья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабардина Марья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шабаардин Григорий Архипов

Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов

Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Зиновия Архипова

Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов

Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шабардин Филип Архипов

Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов

Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов

Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Агриппина Архипова

Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов

Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кочкина Надежда Архиповна

Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов

Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: Кксения Архипова

Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов

Ильмовский 2-й починок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабардин Архипп Кононов

Смерть
Неизвестно
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