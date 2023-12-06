Шабардина Марья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Шабаардин Григорий Архипов
Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов
Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Зиновия Архипова
Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов
Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов
Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов
Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Агриппина Архипова
Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов
Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кочкина Надежда Архиповна
Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов
Ильмовский 2-й починок
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: Кксения Архипова
Отец ребёнка: Шабардин Архипп Кононов
Ильмовский 2-й починок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно