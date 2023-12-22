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Малкин Прохор Семенович

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Малкин Семен

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Малкин Емельян Прохорович

Мать ребёнка: Малкина Мария Агафоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васса Прохоровна

Мать ребёнка: Малкина Мария Агафоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкина Мария Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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