Малкин Прохор Семенович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Малкин Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Малкин Емельян Прохорович
Мать ребёнка: Малкина Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васса Прохоровна
Мать ребёнка: Малкина Мария Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малкина Мария Агафоновна
Смерть
Неизвестно