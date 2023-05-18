Чернышёв Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1925
Отец: Чернышёв Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышёва Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышёва Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышёва Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышёва Евдокия
Смерть
Неизвестно
Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область