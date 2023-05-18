Чернышёв Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёв Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1925

Отец: Чернышёв Тимофей

Мать: Чернышёва Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышёва Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышёва Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышёв Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Чернышёва Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышёва Евдокия

Смерть
Неизвестно
Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
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