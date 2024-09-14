Григорий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Константинов

Григорий Константинов

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Константин Кирилов

Мать: Евдокия Тимофеева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Александр Григорьев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.