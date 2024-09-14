Григорий Константинов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Константин Кирилов
Мать: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Александр Григорьев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно