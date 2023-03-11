Шорохова (Дранишникова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Дранишникова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1943

Муж: Шорохов Владимир Николаевич

Смерть
1945
Верхнеимбатск, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Умерла предположительно 1945 может в 1944, по воспоминаниям другой жены, от скоротечной чахотки
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