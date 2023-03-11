Шорохова (Дранишникова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1943
Смерть
1945
Верхнеимбатск, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Умерла предположительно 1945 может в 1944, по воспоминаниям другой жены, от скоротечной чахотки