Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.07.1907 ст.
Дата смерти19.12.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.07.1907 ст.
Отец: Михаил Игнатьевич
Мать: Агрипина Филипповна
Ильинская церковь, Черма 03.07.1907 Иванщины Елена Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филипповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы крестья... Показать все
Смерть
19.12.1907 ст.
Ильинская церковь, Черма 19.12.1907 Иванщины крестьянская дочь Елена Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич ЦГИА ф.19 о.127 д.1910 об 365