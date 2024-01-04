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Елена Михайловна

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

03.07.1907 ст.

Дата смерти

19.12.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
03.07.1907 ст.

Отец: Михаил Игнатьевич

Мать: Агрипина Филипповна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 03.07.1907 Иванщины Елена Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филипповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы крестья... Показать все
Смерть
19.12.1907 ст.
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 19.12.1907 Иванщины крестьянская дочь Елена Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич ЦГИА ф.19 о.127 д.1910 об 365
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