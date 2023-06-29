Храбрый Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храбрый Викентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Храбрый Константин Викентьевич

Мать ребёнка: Храбрая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храбрый Ефим Викентьевич

Мать ребёнка: Храбрая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храбрая Анастасия Викентьевна

Мать ребёнка: Храбрая Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храбрая Евдокия

Смерть
Неизвестно
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