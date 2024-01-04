Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.04.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1867
Отец: Семен Богданович
Мать: Александра Васильевна
Афанасьевская церковь 01.04.1867 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Макарушкина крестьянин Михаил Стефанович Гдов мещанка Марина Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно