Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Семеновна

Мария Семеновна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.04.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1847 г.р.

Мать

До 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1867

Отец: Семен Богданович

Мать: Александра Васильевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.04.1867 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Макарушкина крестьянин Михаил Стефанович Гдов мещанка Марина Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close