Ишков Феоктист Димитриев
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ишков Димитрий Николаев
Мать: Ишкова Анна Казьмина
Бракосочетание
26.10.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1892
Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Харитонова
Рождение ребёнка
20.08.1896
Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Харитонова
Рождение ребёнка
22.11.1899
Сын: Ишков Митрофан Феоктистов
Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Харитонова
Смерть
Неизвестно