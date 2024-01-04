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Ишков Феоктист Димитриев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ишков Димитрий Николаев

Мать: Ишкова Анна Казьмина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1890

Жена: Ишкова Анастасия Харитонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1892

Сын: Ишков Сергей Феоктистов

Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Харитонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.08.1896

Сын: Ишков Самуил Феоктистов

Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Харитонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Ишков Митрофан Феоктистов

Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Харитонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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