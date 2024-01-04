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Цейко Павел Никифорович

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Место рождения

Защёбье, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цейко Никифор Васильевич

Мать: не указана

Защёбье, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.03.1961

Дочь: Вазнюк Вера Павловна

Мать ребёнка: не указана

Защёбье, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цейко Мальвина ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьяненко Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.07.1979
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