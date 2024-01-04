Цейко Павел Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.1979
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цейко Никифор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1961
Дочь: Вазнюк Вера Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цейко Мальвина ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьяненко Татьяна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.07.1979