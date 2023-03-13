Мамыкина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
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