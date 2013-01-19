Варина (Романова) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варина (Романова) Людмила Яковлевна

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Место рождения

Андома Вологодская облась

Дата рождения

08.03.1953

Дата смерти

19.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Андома Вологодская облась
Рождение ребёнка
17.07.1975

Дочь: Иванова Оксана

Отец ребёнка: Варин Валерий

Андомский Погост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1975

Дочь: Володченко Наталья

Отец ребёнка: Варин Валерий

Андома Вологодская облась
Рождение ребёнка
11.09.1976

Дочь: Ломкова Анна

Отец ребёнка: Варин Валерий

Рождение ребёнка
08.09.1982

Сын: Варин Павел

Отец ребёнка: Варин Валерий

Андома Вологодская облась
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варин Валерий

Андомский Погост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.01.2013
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