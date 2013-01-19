Варина (Романова) Людмила Яковлевна
Место рожденияАндома Вологодская облась
Дата рождения08.03.1953
Дата смерти19.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Андома Вологодская облась
Рождение ребёнка
17.07.1975
Дочь: Иванова Оксана
Отец ребёнка: Варин Валерий
Рождение ребёнка
17.07.1975
Дочь: Володченко Наталья
Отец ребёнка: Варин Валерий
Андома Вологодская облась
Рождение ребёнка
11.09.1976
Дочь: Ломкова Анна
Отец ребёнка: Варин Валерий
Рождение ребёнка
08.09.1982
Сын: Варин Павел
Отец ребёнка: Варин Валерий
Андома Вологодская облась
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варин Валерий
Смерть
19.01.2013