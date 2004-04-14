Кастерина Ангелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастерина Ангелина

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

14.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2004

Отец: Кастерин Евгений Михайлович

Мать: Кастерина Марина Александровна

Курск, город Курск, Курская область
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