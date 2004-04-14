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Кастерина Ангелина
Кастерина Ангелина
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Древо
Место рождения
Курск
, город Курск, Курская область
Дата рождения
14.04.2004
Пол
Женский
Отец
Кастерин Евгений Михайлович
1979 г.р.
Мать
Кастерина (Пономарева) Марина Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2004
Отец:
Кастерин Евгений Михайлович
Мать:
Кастерина Марина Александровна
Курск
, город Курск, Курская область
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