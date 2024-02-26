Исай Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Василий Яковлев (Ич)
Мать: Василиса Степанова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Кузьмина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Андрей Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Петр Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Иван Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)
Смерть
1809