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Исай Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Василий Яковлев (Ич)

Мать: Василиса Степанова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Кузьмина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Андрей Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Петр Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Иван Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Василиса Кузьмина (Чна)

Смерть
1809

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