Быстрова (Мальцева) Мария Протолеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Мальцева) Мария Протолеоновна

Место рождения

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Мальцев Протолеон Дометиевич

Мать: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
11.10.1858

Сын: Быстров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
10.02.1863

Сын: Быстров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Быстров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Быстров Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Михаил Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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