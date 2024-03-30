Быстрова (Мальцева) Мария Протолеоновна
Место рожденияКокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
11.10.1858
Сын: Быстров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
10.02.1863
Сын: Быстров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Быстров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Быстров Михаил Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно