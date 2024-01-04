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Путилов Иван Ефимов

Место рождения

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путилов Ефим Терентьев

Мать: Путилова Маремьяна Филиппова

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Путилов Федор Иванов

Мать ребёнка: Путилова Ефросинья

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Гутова Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Путилова Ефросинья

Рождение ребёнка
30.01.1832

Сын: Путилов Василий Иванов

Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова

Бракосочетание
По 1832

Жена: Путилова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
04.11.1835

Сын: Путилов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
?.06.1837

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Мухина 1, Качкина 2 Мариамна Иванова

Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Путилова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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