Путилов Иван Ефимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Путилов Федор Иванов
Мать ребёнка: Путилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Гутова Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Путилова Ефросинья
Рождение ребёнка
30.01.1832
Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова
Бракосочетание
По 1832
Рождение ребёнка
04.11.1835
Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
?.06.1837
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Мухина 1, Качкина 2 Мариамна Иванова
Мать ребёнка: Путилова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Путилова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путилова Ефросинья
Смерть
Неизвестно