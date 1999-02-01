Геник (Морозова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геник (Морозова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1930

Дата смерти

?.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1930

Отец: Морозов Иван Григорьевич

Мать: Анастасия Дмитриевна Шепотько

Рождение ребёнка
03.08.1948

Дочь: Симонян Галина Владимировна

Отец ребёнка: Геник Владимир Васильевич

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордиенкова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Геник Владимир Васильевич

Смерть
?.02.1999
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