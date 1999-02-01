Геник (Морозова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1930
Дата смерти?.02.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1930
Рождение ребёнка
03.08.1948
Дочь: Симонян Галина Владимировна
Отец ребёнка: Геник Владимир Васильевич
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордиенкова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Геник Владимир Васильевич
Смерть
?.02.1999