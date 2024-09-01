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Белоруков Юрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1939

Отец: Белоруков Константин Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорукова (Смирнова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1966

Сын: Белоруков Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Белорукова (Смирнова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
27.11.1975

Сын: Белоруков Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Белорукова (Смирнова) Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно

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