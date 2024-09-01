Белоруков Юрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1939
Отец: Белоруков Константин Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1966
Сын: Белоруков Анатолий Юрьевич
Мать ребёнка: Белорукова (Смирнова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
27.11.1975
Сын: Белоруков Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Белорукова (Смирнова) Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно