Ляпкин Всеволод Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти16.11.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ляпкин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1953
Сын: Ляпкин Константин Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1958
Дочь: Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна
Мать ребёнка: Ляпкина-Иржавская Екатерина Ивановна
Смерть
16.11.1978