Ляпкин Всеволод Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкин Всеволод Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

16.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ляпкин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1953

Сын: Ляпкин Константин Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1958

Дочь: Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна

Мать ребёнка: Ляпкина-Иржавская Екатерина Ивановна

Смерть
16.11.1978
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