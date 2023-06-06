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Лукманов Гусман
Лукманов Гусман
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гизетуллин Лукман
1856 г.р.
Мать
Сауда
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883
Отец:
Гизетуллин Лукман
Мать:
Сауда
Смерть
Неизвестно
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