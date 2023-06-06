Лукманов Гусман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукманов Гусман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883

Отец: Гизетуллин Лукман

Мать: Сауда

Смерть
Неизвестно
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