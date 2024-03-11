Рябинин Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинин Василий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1894

Дата смерти

08.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1926

Дочь: Хорькова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Курицына Хорькова Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
21.03.1931

Дочь: Дерягина Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Курицына Хорькова Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
29.09.1934

Дочь: Кайдашова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Курицына Хорькова Прасковья Иосифовна

Смерть
08.03.1975
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