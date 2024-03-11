Рябинин Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1894
Дата смерти08.03.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1926
Дочь: Хорькова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Курицына Хорькова Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
21.03.1931
Дочь: Дерягина Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Курицына Хорькова Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
29.09.1934
Дочь: Кайдашова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Курицына Хорькова Прасковья Иосифовна
Смерть
08.03.1975