Белозубова (Алексеева) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозубова (Алексеева) Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1967

Сын: Белозубов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Белозубов Юрий Борисович

Рождение ребёнка
15.12.1972

Дочь: Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Белозубов Юрий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозубов Юрий Борисович

Смерть
Неизвестно
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