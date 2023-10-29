Белозубова (Алексеева) Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1967
Сын: Белозубов Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Белозубов Юрий Борисович
Рождение ребёнка
15.12.1972
Дочь: Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Белозубов Юрий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно