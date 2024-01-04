(Лесковец) Елизавета Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лесковец) Елизавета Афанасьева

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Место рождения

Глинное, Рівненська область

Дата рождения

09.06.1964

Дата смерти

29.01.1988

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1964

Отец: Лесковец Афанасий (Панас)

Мать: Лесковец Антонина

Глинное, Рівненська область
Рождение ребёнка
01.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Степанцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Степанцы, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.1988
Степанцы, Черкаська область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Степанцы, Черкаська область
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