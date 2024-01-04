(Лесковец) Елизавета Афанасьева
Место рождения
Дата рождения09.06.1964
Дата смерти29.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1964
Отец: Лесковец Афанасий (Панас)
Мать: Лесковец Антонина
Рождение ребёнка
01.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.1988
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно