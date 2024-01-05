Шиверских Косма Автономов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 25
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно