Шиверских Косма Автономов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверских Косма Автономов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1882 ст.

Сын: Шиверских Филипп Косьмин

Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 25
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиверских Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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