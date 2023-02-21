Миляев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1994
Дочь: Шумилова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности