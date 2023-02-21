Миляев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миляев Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1994

Дочь: Шумилова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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