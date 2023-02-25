Михайлова Галина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1970
Рождение ребёнка
29.12.1991
Сын: Михайлов Чеслав Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
08.07.1993
Дочь: Зотова Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
14.08.2007
Дочь: Михайлова Кира Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Геннадьевич