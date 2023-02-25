Михайлова Галина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Галина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1970

Отец: Янковский Станислав Бронеславович

Мать: Янковская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1991

Сын: Михайлов Чеслав Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
08.07.1993

Дочь: Зотова Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
14.08.2007

Дочь: Михайлова Кира Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Геннадьевич

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