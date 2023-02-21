Конобеев Стефан Иосипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конобеев Стефан Иосипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1928

Дочь: Полякова Анна Стефановна

Мать ребёнка: Конобеева Варвара Ильинична

Бук, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конобеева Варвара Ильинична

Смерть
Неизвестно
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