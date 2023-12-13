Шапошников Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Шапошников Сергей
Мать: Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Федор
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Сергей
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Николай
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Вера