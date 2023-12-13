Шапошников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников Федор

Шапошников Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шапошников Сергей

Мать: Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Федор

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Сергей

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Николай

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: Вера

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close