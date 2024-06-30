Канунникова (Воеводина) Агриппина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1896 ст.
Сын: Канунников Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.
Дочь: Канунникова Наталья Иванова
Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Дочь: (Канунникова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.
Дочь: Канунникова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов
Смерть
Неизвестно