Канунникова (Воеводина) Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канунникова (Воеводина) Агриппина Васильева

Место рождения

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канунников Иван Кирилов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1896 ст.

Сын: Канунников Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.

Дочь: Канунникова Наталья Иванова

Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.

Дочь: (Канунникова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.

Дочь: Канунникова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.

Сын: Канунников Никита Иванов

Отец ребёнка: Канунников Иван Кирилов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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