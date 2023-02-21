Кац Мойше Лейзерович (Лазаревич)
Место рожденияЕкатеринослав, Российская Империя
Дата рождения03.02.1869
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1869
Отец: Кац Лазарь Лейбович
Мать: Кац Мейта Зельманова
Екатеринослав, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.05.1909
Мать ребёнка: Кац Рашель Арнольдовна
Луганск, Российская Империя
Смерть
?.11.1942
Луганск, УССР
Убит немцами в ноябре 1942 г