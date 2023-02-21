Кац Мойше Лейзерович (Лазаревич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац Мойше Лейзерович (Лазаревич)

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Место рождения

Екатеринослав, Российская Империя

Дата рождения

03.02.1869

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1869

Отец: Кац Лазарь Лейбович

Мать: Кац Мейта Зельманова

Екатеринослав, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Кац Арнольд Моисеевич

Мать ребёнка: Кац Рашель Арнольдовна

Луганск, Российская Империя
Смерть
?.11.1942
Луганск, УССР
Убит немцами в ноябре 1942 г
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