Агафия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Щекотов Степан Перфилович

Отец ребёнка: Щекотов Перфил (Близнец) Семенович

д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Яков Перфилович

Отец ребёнка: Щекотов Перфил (Близнец) Семенович

д.Большая Мирянга (Лежнино)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотов Перфил (Близнец) Семенович

Смерть
Неизвестно
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