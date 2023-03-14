Агафия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Щекотов Степан Перфилович
Отец ребёнка: Щекотов Перфил (Близнец) Семенович
д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щекотов Перфил (Близнец) Семенович
д.Большая Мирянга (Лежнино)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно