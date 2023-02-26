Маманазаров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маманазаров Петр

Место рождения

оренбургская об. рай центр плешанова

Дата рождения

11.02.1994

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1994

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

оренбургская об. рай центр плешанова
Смерть
Неизвестно
оренбургская об. рай центр плешанова
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Оренбургская об. село Токское
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