Маманазаров Петр
Место рожденияоренбургская об. рай центр плешанова
Дата рождения11.02.1994
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1994
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
оренбургская об. рай центр плешанова
Смерть
Неизвестно
оренбургская об. рай центр плешанова
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Оренбургская об. село Токское