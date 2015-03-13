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(Фролова) Прасковья Микаеловна
(Фролова) Прасковья Микаеловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.2015
Пол
Женский
Отец
Арутюнян Микаел Манукович
1979 г.р.
Мать
(Фролова) Евгения Анатольевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2015
Отец:
Арутюнян Микаел Манукович
Мать:
Евгения Анатольевна
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