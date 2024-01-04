Зотова (Смирнова) Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1889
Бракосочетание
07.01.1908
Муж: Зотов Иван Семёнович
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Зотова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Зотов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Зотова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зотов Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно