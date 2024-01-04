Зотова (Смирнова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Смирнова) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

29.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1889

Отец: Смирнов Сергей Дементьевич

Мать: Смирнова Анна Васильева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
07.01.1908

Муж: Зотов Иван Семёнович

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Зотова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Зотов Иван Семёнович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Зотова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зотов Иван Семёнович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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