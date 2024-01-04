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Павел Дмитриев

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

12.12.1881 ст.

Дата смерти

02.04.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1881 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Дмитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-60об-61
Крещение
13.12.1881 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дому брат его Михаилъ Степановъ 56-25-219-60об-61
Смерть
02.04.1886 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Дмитрiя Степанова сынъ Павел 2(4) апреля 1886 4 года, отъ простуды 56-25-219-173об-174
Похороны
04.04.1886 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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