Павел Дмитриев
Место рождения
Дата рождения12.12.1881 ст.
Дата смерти02.04.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1881 ст.
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Дмитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-60об-61
Крещение
13.12.1881 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дому брат его Михаилъ Степановъ 56-25-219-60об-61
Смерть
02.04.1886 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Дмитрiя Степанова сынъ Павел 2(4) апреля 1886 4 года, отъ простуды 56-25-219-173об-174
Похороны
04.04.1886 ст.