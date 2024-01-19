Журавлев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Сергей Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1984

Отец: Журавлев Александр Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.05.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.2015

Сын: Журавлев Артемий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подольск, Подольск, Московская область
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