Журавлев Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения29.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1984
Отец: Журавлев Александр Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.05.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.2015
Сын: Журавлев Артемий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности