Меньшикова Екатерина Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Екатерина Агеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1903 ст.

Дочь: Меньшикова Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1905

Сын: Меньшиков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович

Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Меньшиков Александр Филиппович

Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Меньшиков Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович

Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Меньшиков Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Меньшиков Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Меньшикова Галина Филипповна

Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Филипп Панфилович

Смерть
Неизвестно
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