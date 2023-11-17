Меньшикова Екатерина Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1903 ст.
Дочь: Меньшикова Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович
Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1905
Сын: Меньшиков Иван Филиппович
Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
24.09.1906
Сын: Меньшиков Александр Филиппович
Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Меньшиков Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
17.08.1909
Сын: Меньшиков Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Меньшиков Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Меньшикова Галина Филипповна
Отец ребёнка: Меньшиков Филипп Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно