- Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.
Сын: - Фёдор Проклович
Отец ребёнка: - Прокл Андреевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.50-51 (Рождение №-18м)
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.
Сын: Дмитрий Проклович
Отец ребёнка: - Прокл Андреевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.186-187 (Рождение №-37м)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Прокл Андреевич
Смерть
1889