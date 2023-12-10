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- Дарья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.

Сын: - Фёдор Проклович

Отец ребёнка: - Прокл Андреевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.50-51 (Рождение №-18м)
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.

Сын: Дмитрий Проклович

Отец ребёнка: - Прокл Андреевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.186-187 (Рождение №-37м)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Прокл Андреевич

Смерть
1889
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