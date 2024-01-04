Неяглова (Шихарева) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1885
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №768, дело №72, стр. 330
Рождение ребёнка
15.10.1885
Дочь: Неяглова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Неяглов Иван Яковлевич
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №768, дело №72, стр. 321
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Неяглов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Неяглов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно