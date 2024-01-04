Неяглова (Шихарева) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неяглова (Шихарева) Екатерина Андреевна

Место рождения

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Бракосочетание
06.10.1885

Муж: Неяглов Иван Яковлевич

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №768, дело №72, стр. 330
Рождение ребёнка
15.10.1885

Дочь: Неяглова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Неяглов Иван Яковлевич

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №768, дело №72, стр. 321
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Неяглов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Неяглов Иван Яковлевич

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Неяглов Николай Иванович

Отец ребёнка: Неяглов Иван Яковлевич

Троицкое-Голенищево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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