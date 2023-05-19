Гизатуллина (Латыпова) Мангель (Майша) Аспасовна
Место рожденияРоссия, Маскайка
Дата рождения10.05.1887
Дата смерти19.11.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1887
Отец: Гизатуллин Аспас
Мать: не указана
Россия, Маскайка
Рождение ребёнка
26.12.1927
Дочь: Ефимкина Мария Миндияровна
Отец ребёнка: Латыпов Миндияр
Маскайка, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Латыпова Муслима Миндияровна
Отец ребёнка: Латыпов Миндияр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латыпов Миндияр
Смерть
19.11.1977
Варламово