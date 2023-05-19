Гизатуллина (Латыпова) Мангель (Майша) Аспасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизатуллина (Латыпова) Мангель (Майша) Аспасовна

Место рождения

Россия, Маскайка

Дата рождения

10.05.1887

Дата смерти

19.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1887

Отец: Гизатуллин Аспас

Мать: не указана

Россия, Маскайка
Рождение ребёнка
26.12.1927

Дочь: Ефимкина Мария Миндияровна

Отец ребёнка: Латыпов Миндияр

Маскайка, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Латыпова Муслима Миндияровна

Отец ребёнка: Латыпов Миндияр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Миндияр

Смерть
19.11.1977
Варламово
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