Титова (Григорьева) Вера Владимировна
Место рожденияПос. Кез Кезского р-на Удмуртской АССР
Дата рождения22.09.1984
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Пос. Кез Кезского р-на Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
30.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности