Титова (Григорьева) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова (Григорьева) Вера Владимировна

Титова (Григорьева) Вера Владимировна

avatar

Место рождения

Пос. Кез Кезского р-на Удмуртской АССР

Дата рождения

22.09.1984

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пос. Кез Кезского р-на Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
30.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close