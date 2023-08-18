Якимович Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимович Максим

Якимович Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.2001

Сын: Якимович Владимир Максимович

Мать ребёнка: Луканина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
11.05.2013

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Луканина Татьяна Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: Луканина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луканина Татьяна Владимировна

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