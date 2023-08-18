Якимович Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2001
Сын: Якимович Владимир Максимович
Мать ребёнка: Луканина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
11.05.2013
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Луканина Татьяна Владимировна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно