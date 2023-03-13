Клириков Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клириков Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клириков Василий Никифорович

Мать: не указана

Военная служба
28.01.1916
Миусская площадь
З-й сводный эвакуационный госпиталь, ветеринарный врач | Миусская площадь
Место жительства
Неизвестно
1-й Коровий п. 7, кв. 2 (МОЗО)
1-й Коровий п. 7, кв. 2 (МОЗО)
Смерть
Неизвестно
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