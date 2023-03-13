Клириков Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клириков Василий Никифорович
Мать: не указана
Военная служба
28.01.1916
Миусская площадь
З-й сводный эвакуационный госпиталь, ветеринарный врач | Миусская площадь
Место жительства
Неизвестно
1-й Коровий п. 7, кв. 2 (МОЗО)
1-й Коровий п. 7, кв. 2 (МОЗО)
Смерть
Неизвестно