Борисова Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения06.08.1968
Дата смерти23.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1995
санкт петербург, город Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
03.03.1998
Дочь: Петракова София Михайловна
Отец ребёнка: Петраков Михаил Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.10.2011
Похороны
Неизвестно