Борисова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Ольга Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.08.1968

Дата смерти

23.10.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1995

Муж: Петраков Михаил Александрович

санкт петербург, город Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
03.03.1998

Дочь: Петракова София Михайловна

Отец ребёнка: Петраков Михаил Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.10.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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