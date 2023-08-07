Усов Тимофей Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Логин Яковлевич
Мать: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
09.09.1795
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
20.07.1799
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
15.12.1801
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Усов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Акулина Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно