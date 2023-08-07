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Усов Тимофей Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Логин Яковлевич

Мать: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Усов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
09.09.1795

Сын: Усов Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
20.07.1799

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
15.12.1801

Сын: Усов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Усов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Усов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Усова Акулина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Акулина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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